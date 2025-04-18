Трамп: США вийдуть з переговорів, якщо одна зі сторін ускладнюватиме закінчення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.
"Якщо з якихось причин одна з двох сторін зробить це [закінчення війни] дуже складним, ми просто скажемо: "Ви нерозумні, ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто відмовимось [від переговорів]. Але, сподіваюсь, нам не доведеться цього робити", – заявив Трамп.
У політика уточнили, чи готовий він повністю відмовитися від зусиль та переговорів для закінчення війни.
"Ну, я не хочу цього казати, але ми хочемо, щоб це [війна] закінчилося. Ми хочемо, щоб це закінчилося, так", – відповів президент США.
Також він заявив, що угода між Росією та Україною може бути досягнена "швидко", але відмовився назвати точну кількість днів для цього.
Окрім цього, Трамп зазначив: "Я думаю, що у нас є хороший шанс вирішити цю проблему [війну]".
- Після переговорів у Парижі держсекретар Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Джерела Bloomberg заявили, що США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які включають нарис умов припинення бойових дій, фактичну заморозку війни та послабленням санкцій проти Москви у разі тривалого перемир'я.