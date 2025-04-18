Трамп: США вийдуть з переговорів, якщо одна зі сторін ускладнюватиме закінчення війни

Президент США відмовився сказати, чи готовий він повністю відмовитися від зусиль та перемовин для миру

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Про це політик заявив під час заходу у Білому домі.

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"Якщо з якихось причин одна з двох сторін зробить це [закінчення війни] дуже складним, ми просто скажемо: "Ви нерозумні, ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто відмовимось [від переговорів]. Але, сподіваюсь, нам не доведеться цього робити", – заявив Трамп.

У політика уточнили, чи готовий він повністю відмовитися від зусиль та переговорів для закінчення війни.

"Ну, я не хочу цього казати, але ми хочемо, щоб це [війна] закінчилося. Ми хочемо, щоб це закінчилося, так", – відповів президент США.

Також він заявив, що угода між Росією та Україною може бути досягнена "швидко", але відмовився назвати точну кількість днів для цього.

Окрім цього, Трамп зазначив: "Я думаю, що у нас є хороший шанс вирішити цю проблему [війну]".