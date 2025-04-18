Трамп: США выйдут из переговоров, если одна из сторон будет осложнять окончание войны

Президент США отказался сказать, готов ли он полностью отказаться от усилий и переговоров для мира

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут усложнять процесс окончания войны, но он надеется, что до этого не дойдет. Об этом политик заявил во время мероприятия в Белом доме.

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это [окончание войны] очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы дураки, вы ужасные люди", и мы просто откажемся [от переговоров]. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", – заявил Трамп.

У политика уточнили, готов ли он полностью отказаться от усилий и переговоров для окончания войны.

"Ну, я не хочу этого говорить, но мы хотим, чтобы это [война] закончилось. Мы хотим, чтобы это закончилось, да", – ответил президент США.

Также он заявил, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто "быстро", но отказался назвать точное количество дней для этого.

Кроме того, Трамп отметил: "Я думаю, что у нас есть хороший шанс решить эту проблему [войну]".