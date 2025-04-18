Рубио: США выйдут из мирных переговоров об Украине, если не будет быстрого прогресса

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH)

Министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен. Вопрос будет решен в течение нескольких дней. Об этом сообщает Sky News.

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Марко Рубио сделал заявление в аэропорту Париж — Ле-Бурже после серии встреч во французской столице, посвященных прекращению огня в Украине

"Мы должны выяснить в течение нескольких дней, возможно ли это [мирное соглашение] в краткосрочной перспективе, потому что если это не так, я думаю, что мы просто будем двигаться дальше", – сказал он журналистам.

По словам Рубио, Дональд Трамп все еще заинтересован в достижении мира, но у США много других приоритетов во всем мире.

"Нам нужно очень быстро определить сейчас – и я говорю о считаных днях, – можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, мы справимся. Если нет, то у нас также есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться", – сказал он.

Рубио добавил, что США не собираются "продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд".