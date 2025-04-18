Рубио: США выйдут из мирных переговоров об Украине, если не будет быстрого прогресса
Министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по прекращению российско-украинской войны, если выяснят, что скорый мир невозможен. Вопрос будет решен в течение нескольких дней. Об этом сообщает Sky News.
Марко Рубио сделал заявление в аэропорту Париж — Ле-Бурже после серии встреч во французской столице, посвященных прекращению огня в Украине
"Мы должны выяснить в течение нескольких дней, возможно ли это [мирное соглашение] в краткосрочной перспективе, потому что если это не так, я думаю, что мы просто будем двигаться дальше", – сказал он журналистам.
По словам Рубио, Дональд Трамп все еще заинтересован в достижении мира, но у США много других приоритетов во всем мире.
"Нам нужно очень быстро определить сейчас – и я говорю о считаных днях, – можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, мы справимся. Если нет, то у нас также есть другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться", – сказал он.
Рубио добавил, что США не собираются "продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд".
- 17 апреля Макрон обсудил вопросы мирных переговоров об окончании войны РФ против Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марко Рубио во время встречи в Елисейском дворце.
- Также в этот день Рубио сообщил главе кремлевской дипломатии Сергею Лаврову, что Трамп и Штаты хотят окончания войны и сейчас представили всем сторонам "контуры крепкого и продолжительного мира".