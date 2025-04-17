Рубио поговорил с Лавровым: США представили всем сторонам контуры мира

Госсекретарь передал представителю страны-агрессора то же сообщение, что США предоставили украинской делегации и своим союзникам в Париже

Марко Рубио (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил главе кремлевской дипломатии Сергею Лаврову, что президент Дональд Трамп и Штаты хотят окончания войны и сейчас представили всем сторонам "контуры крепкого и продолжительного мира". Об этом, по результатам телефонного разговора, рассказала представитель Госдепа Темми Брюс.

Она отметила, что Рубио передал Лаврову то же сообщение, что США предоставили украинской делегации и своим союзникам во время встреч в Париже.

"Вдохновляющий прием в Париже американской программы свидетельствует о том, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", – отметила Брюс.