Рубио поговорил с Лавровым: США представили всем сторонам контуры мира
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил главе кремлевской дипломатии Сергею Лаврову, что президент Дональд Трамп и Штаты хотят окончания войны и сейчас представили всем сторонам "контуры крепкого и продолжительного мира". Об этом, по результатам телефонного разговора, рассказала представитель Госдепа Темми Брюс.
Она отметила, что Рубио передал Лаврову то же сообщение, что США предоставили украинской делегации и своим союзникам во время встреч в Париже.
"Вдохновляющий прием в Париже американской программы свидетельствует о том, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", – отметила Брюс.
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- Впоследствии стало известно о встрече Макрона с Уиткоффом и Рубио: чиновники обсудили вопросы мирных переговоров для окончания войны РФ против Украины.
- Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российской ответ насчет перемирия в войне против Украины.