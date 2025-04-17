Трамп ждет от России ответ о прекращении огня на этой неделе
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российского ответа насчет перемирия в войне против Украины. Об этом политик рассказал во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Журналистка спросила Трампа, сколько еще времени есть у диктатора Владимира Путина, чтобы ответить на предложение президента США о прекращении огня, прежде чем тот введет вторичные пошлины или санкции против Москвы.

"Мы увидим, что это будет. Мы услышим от них [россиян] на этой неделе, очень скоро на самом деле. И мы увидим", – ответил глава Штатов.

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Также Трамп считает, что США "хорошо справляются" насчет усилий по достижению мира.

"Мы посмотрим, что мы можем сделать. И я думаю, что мы приближаемся [к окончанию войны], но мы дадим вам знать очень скоро", – отметил президент США.

В этом контексте он поблагодарил Мелони: "И вы были очень полезны [насчет достижения мира]. Я очень ценю это".

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