Трамп ждет от России ответ о прекращении огня на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российского ответа насчет перемирия в войне против Украины. Об этом политик рассказал во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
Журналистка спросила Трампа, сколько еще времени есть у диктатора Владимира Путина, чтобы ответить на предложение президента США о прекращении огня, прежде чем тот введет вторичные пошлины или санкции против Москвы.
"Мы увидим, что это будет. Мы услышим от них [россиян] на этой неделе, очень скоро на самом деле. И мы увидим", – ответил глава Штатов.
Также Трамп считает, что США "хорошо справляются" насчет усилий по достижению мира.
"Мы посмотрим, что мы можем сделать. И я думаю, что мы приближаемся [к окончанию войны], но мы дадим вам знать очень скоро", – отметил президент США.
В этом контексте он поблагодарил Мелони: "И вы были очень полезны [насчет достижения мира]. Я очень ценю это".
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня и пригрозил новыми пошлинами. Тогда президент Финляндии Стубб заявлял, что терпение Дональда Трампа насчет России подходит к концу, и анонсировал готовящийся Грэмом законопроект о санкциях.
- Однако с тех пор Штаты не вводили новых ограничений против РФ. В то же время 12 апреля Трамп на год продлил режим санкций в отношении Москвы, введенный еще при Байдене.
- 14 апреля Трамп ответил, что он уже ввел санкции против России, когда его спросили, рассматривает ли он дополнительные ограничения насчет Москвы после ее удара по Сумам.