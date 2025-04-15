Трампа спросили, введет ли он санкции против РФ после Сум: напомнил о старых ограничениях

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент Дональд Трамп ответил, что он уже ввел санкции против России, когда его спросили, рассматривает ли он дополнительные ограничения против Москвы после ее удара по Сумам . Об этом политик рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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@Ну, у меня уже есть санкции против России, я их ввел. Если вы помните "Северный поток-2" – большой газопровод, который проходит через Европу, я его остановил. Это российский трубопровод, самый большой трубопровод, я думаю, в мире, который идет в Германию, и я его остановил (Во время первой каденции. – Ред.)", – заявил Трамп.

О новых санкциях он так и не сообщил.