"Путин первый виноват в войне". Трамп объяснил, почему назвал удар РФ по Сумах "ошибкой"
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал российский удар по Сумах "ошибкой". По его словам, ошибкой было разрешить начаться полномасштабной войне. Политик снова обвинил Владимира Зеленского и Джо Байдена в этом, но признал, что диктатор Владимир Путин виноват в первую очередь. Об этом глава Штатов рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.
"Ошибкой было допустить войну. Если бы Байден был компетентным и если бы Зеленский был компетентным, а я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая сессия [разговор] с этим парнем раньше. Он просто продолжал просить все больше и больше. Этой войны нельзя было допустить", – утверждает Трамп.
Он отметил, что во время его первой каденции Путин "даже не упоминал о ней [войну]", и после якобы фальсификации выборов и победы Байдена полномасштабное вторжение РФ началось.
Трамп заявил, что нельзя было допустить начала полномасштабной войны, и Байден должен был остановить ее.
"И вы посмотрите на Путина. Я не говорю, что кто-то из них ангел. Но я скажу вам, что я прошел четыре года [на первой каденции], и это [война] даже не было вопросом. Он [Путин] никогда [бы не начал войну]. И я говорил ему: "Не делай этого. Ты не будешь этого делать". И это было для него как зеница ока, но не было ни одного шанса, что он бы это сделал", – рассказал президент США.
По мнению Трампа, все, что Байдену нужно было сделать для предотвращения войны, – это снизить цены на нефть, а тот держал их высокими.
Политик утверждает, что Байден и Зеленский могли остановить войну, а Путин не должен был ее начинать: "Все виноваты".
Впоследствии он добавил, что "миллионы людей погибли" якобы из-за трех человек: "Скажем, Путин, номер один. Но скажем, Байден, не имевший никакого представления о том, что он делает, номер два, и Зеленский".
- Накануне Трамп прокомментировал ракетные удары России по Сумах 13 апреля, сказав, что "они совершили ошибку".
- Зеленский в интервью CBS заявил, что подход США к "миру через силу" работает в одну сторону против Украины.
- После этого интервью Трамп обвинил программу телеканала в том, что его имя используется в "пренебрежительном и клеветническом ключе" и захотел подать на нее в суд.
- Впоследствии Трамп обвинил Зеленского и Байдена в том, что якобы из-за них началось полномасштабное вторжение РФ, но не упомянул Путина.