"Путин первый виноват в войне". Трамп объяснил, почему назвал удар РФ по Сумах "ошибкой"

Президент США заявил, что ошибкой было разрешить начаться полномасштабной войне, и так же обвиняет Зеленского и Байдена

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал российский удар по Сумах "ошибкой". По его словам, ошибкой было разрешить начаться полномасштабной войне. Политик снова обвинил Владимира Зеленского и Джо Байдена в этом, но признал, что диктатор Владимир Путин виноват в первую очередь. Об этом глава Штатов рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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"Ошибкой было допустить войну. Если бы Байден был компетентным и если бы Зеленский был компетентным, а я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая сессия [разговор] с этим парнем раньше. Он просто продолжал просить все больше и больше. Этой войны нельзя было допустить", – утверждает Трамп.

Он отметил, что во время его первой каденции Путин "даже не упоминал о ней [войну]", и после якобы фальсификации выборов и победы Байдена полномасштабное вторжение РФ началось.

Трамп заявил, что нельзя было допустить начала полномасштабной войны, и Байден должен был остановить ее.

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"И вы посмотрите на Путина. Я не говорю, что кто-то из них ангел. Но я скажу вам, что я прошел четыре года [на первой каденции], и это [война] даже не было вопросом. Он [Путин] никогда [бы не начал войну]. И я говорил ему: "Не делай этого. Ты не будешь этого делать". И это было для него как зеница ока, но не было ни одного шанса, что он бы это сделал", – рассказал президент США.

По мнению Трампа, все, что Байдену нужно было сделать для предотвращения войны, – это снизить цены на нефть, а тот держал их высокими.

Политик утверждает, что Байден и Зеленский могли остановить войну, а Путин не должен был ее начинать: "Все виноваты".

Впоследствии он добавил, что "миллионы людей погибли" якобы из-за трех человек: "Скажем, Путин, номер один. Но скажем, Байден, не имевший никакого представления о том, что он делает, номер два, и Зеленский".