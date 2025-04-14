Трамп о ракетных ударах России по Сумам: Мне сказали, что они совершили ошибку

Президент США сказал об ударах РФ по Сумам, что "это было ужасно"

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары России по Сумам 13 апреля, сказав, что "они совершили ошибку". Об этом он заявил в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One.

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"Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно. Я думаю, что война является злоупотреблением властью", – сказал Трамп.

По просьбе журналиста объяснить, что он подразумевает под "ошибкой" России, Трамп ответил: "Они совершили ошибку. Я считаю, что так и было – посмотрите, вы можете спросить их".

Россия нанесла ракетные удары по Сумам утром 13 апреля. По состоянию на вечер прошлого дня, по информации президента Владимира Зеленского, в результате вражеских атак погибли 34 человека и еще 117 получили ранения.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что удары нанесены баллистическими ракетами, которые были запущены из Воронежской и Курской областей. Зеленский сказал, что первая российская ракета попала в здание университета, а вторая разорвалась на улице.

По информации начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, вторая ракета, вероятно, была начинена осколочными элементами, чтобы нанести максимальный вред людям на улицах города.