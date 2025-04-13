"Переходит любой предел приличия". Спецпосланник Трампа отреагировал на удар РФ по Сумам
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что российский удар по Сумам 13 апреля "переходит любой предел приличия". Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.
"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения", – написал чиновник.
Келлог заметил, что как бывший военачальник он понимает процесс выбора целей для ударов и отметил, что атака по Сумам "это неправильно".
"Вот почему президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", – утверждает спецпредставитель.
Посольство США в Киеве и амбассадорка Бриджит Бринк пока не отреагировали на атаку.
В то же время мировые лидеры осудили удар РФ: среди высказавшихся президент Франции Эмманюэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа.
- Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмана. Пока известно о гибели 32 человек, из них два ребенка. Пострадали 99 человек, из них 11 – дети.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь может так поступать". Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.