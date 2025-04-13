"Переходит любой предел приличия". Спецпосланник Трампа отреагировал на удар РФ по Сумам

Посольство США и амбассадорка Бринк не комментировали трагедию

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER/EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что российский удар по Сумам 13 апреля "переходит любой предел приличия". Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.

"Сегодняшняя атака российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит любой предел приличия. Есть десятки погибших и раненых среди гражданского населения", – написал чиновник.

Келлог заметил, что как бывший военачальник он понимает процесс выбора целей для ударов и отметил, что атака по Сумам "это неправильно".

"Вот почему президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне", – утверждает спецпредставитель.

Посольство США в Киеве и амбассадорка Бриджит Бринк пока не отреагировали на атаку.

В то же время мировые лидеры осудили удар РФ: среди высказавшихся президент Франции Эмманюэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа.

Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмана. Пока известно о гибели 32 человек, из них два ребенка. Пострадали 99 человек, из них 11 – дети.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь может так поступать". Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.