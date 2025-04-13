Глава МИД подчеркнул, что Россия уже второй месяц отказывается принять предложение США о полном прекращении огня

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина передает союзникам детали российского удара по Сумам 13 апреля. В результате этой атаки погиб 21 человек, еще восемь десятков получили ранения.

"Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать", – говорится в сообщении.

Глава МИД подчеркнул, что Россия уже второй месяц отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина, безусловно, приняла 11 марта. В то же время страна-агрессор усиливает террор.

"Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву. Сила — единственный язык, который они понимают, и единственный способ покончить с ужасным террором", – подытожил Сибига.

Утром 13 апреля 2025 года Россия нанесла баллистический удар по центру Сум. По состоянию на 12:30 известно о 21 погибшем и 83 раненых.