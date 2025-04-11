Зеленский почтил память жертв российского удара по Кривому Рогу – фото

Вечером 4 апреля россияне ударили по центру жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе 9 детей

Владимир Зеленский в Кривом Роге (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 11 апреля почтил память погибших в Кривом Роге. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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"Почтил память погибших людей. Не имеем права забывать преступления, которые совершила Россия против украинцев. Всем в мире стоит не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего", – написал Зеленский.

Вместе с главой Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком президент зажег лампадки и принес игрушки.

9 апреля в Кривой Рог прибыли 32 иностранных дипломата.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе 9 детей. Впоследствии, 6 апреля, в больнице от многочисленных ран скончался мужчина. Через несколько часов после ракетной атаки захватчики ударили по городу "шахедами", в результате чего погибла женщина.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей.