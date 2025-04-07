Телеканал France24 в своем репортаже показал момент попадания российской баллистической ракеты с кассетной боевой частью по Кривому Рогу 4 апреля из ресторана возле места атаки. Он опубликован на канале YouTube.

На видео с камер наблюдения ресторана можно с разных ракурсов увидеть, что военных в заведении не было – там находились гражданские посетители и работники. Не нашел доказательств военного собрания и корреспондент французского телеканала, который побывал на месте событий.

Российская пропаганда традиционно заявила об атаке якобы на военный объект – "место совещания украинских военных командиров с западными инструкторами".

Российский ракетный удар по Кривому Рогу произошел 4 апреля. В результате погибли 20 человек, в том числе девять детей, и еще 74 получили ранения. В тот же день Россия атаковала Кривой Рог беспилотниками – погибла женщина и еще семь человек получили ранения.

Посол США Бринк, реагируя на ракетный удар России по Кривому Рогу 4 апреля, не назвала страну, которая его совершила. Президент Зеленский назвал ее реакцию "слабой". В День национального траура Бринк заявила, что удар нанесла Россия.

В Кривом Роге из-за российских атак 4 апреля объявили трехдневный траур. Впоследствии его объявили по всей Украине.

Министерство иностранных дел заявило, что ударом по Кривому Рогу Россия демонстрирует полное пренебрежение к мирным усилиям Трампа.