Атака РФ по Кривому Рогу стала самой большой по числу погибших детей с февраля 2022 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине посетила место удара, зафиксировала масштабы разрушений и установила имена убитых детей

Последствия российского удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года (Фото: ГСЧС)

Атака России по Кривому Рогу 4 апреля стала самой большой по количеству погибших детей в результате одного удара с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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В миссии отметили, что ее команда посетила место атаки в субботу (на следующий день после удара), зафиксировала масштабы разрушений и установила имена убитых детей.

"Управление ООН по правам человека подтвердило много жертв, в том числе личности всех погибших детей, и продолжает собирать данные для проверки информации о других жертвах", – говорится в сообщении.

На месте атаки специалисты зафиксировали следы от сотен обломков на постройках, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

И хотя россияне заявляли, что целью удара была якобы группа военных, однако местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана сообщили специалистам, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный в заведении.

"О мероприятии было заранее уведомлено в Интернете. Все свидетели утверждают, что при обстреле в ресторане и в районе не было военного присутствия", – отметили в Организации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил: "Использование Российской Федерацией оружия с широкой зоной поражения (ракета с кассетной боевой частью. – Ред.) в густонаселенном районе при отсутствии какого-либо подтвержденного военного присутствия – свидетельствует о полном пренебрежении к жизни".

"Даже если российские власти располагали информацией о том, что на объекте могут присутствовать военнослужащие, способ и обстоятельства нападения могут свидетельствовать о неизбирательном характере атаки", – заявляют в ООН.

Тюрк отметил, что такие неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они направлены против гражданских лиц, они могут быть квалифицированы как военные преступления.

Чиновник призвал к быстрому, тщательному и независимому расследованию этого удара.

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Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, в том числе девять детей. Вечером РФ атаковала город "шахедами", в результате чего погибла женщина.

Утром 5 апреля в Кривом Роге объявили трехдневный траур по погибшим из-за российских ударов. Впоследствии по всей Украине объявили Днем траура 6 апреля.

Утром 6 апреля в Кривом Роге за помощью к врачам обратился еще один человек – количество пострадавших увеличилось до 75 человек.