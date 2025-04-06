Атака РФ по Кривому Рогу стала найбільшою за кількістю загиблих дітей з лютого 2022 року

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відвідала місце удару, зафіксувала масштаби руйнувань та встановила імена убитих дітей

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

Атака Росії по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей унаслідок одного удару з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

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У місії зазначили, що її команда відвідала місце атаки в суботу (на другий день після удару), зафіксувала масштаби руйнувань та встановила імена убитих дітей.

"Управління ООН з прав людини підтвердило багато жертв, зокрема особи всіх загиблих дітей, і продовжує збирати дані для перевірки інформації щодо інших жертв", – йдеться у повідомленні.

На місці атаки фахівці зафіксували сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

І хоча росіяни заявляли, що метою удару нібито була група військових, проте місцеві жителі, представник бізнес-асоціації та співробітники ресторану повідомили спеціалістам, що незадовго до нападу десятки жінок і чоловіків, які працюють у сфері краси, відвідували галузевий форум, організований у закладі.

"Про захід було заздалегідь повідомлено в Інтернеті. Усі свідки стверджують, що під час обстрілу в ресторані та в районі не було військової присутності", – зазначили в Організації.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив: "Використання Російською Федерацією зброї з широкою зоною ураження (ракета з касетною бойовою частиною. – Ред.) в густонаселеному районі за відсутності будь-якої підтвердженої військової присутності – свідчить про повну зневагу до життя цивільних осіб".

"Навіть якщо російська влада мала інформацію про те, що на об'єкті можуть бути присутні військовослужбовці, спосіб і обставини нападу можуть свідчити про невибірковий характер атаки", – заявляють в ООН.

Тюрк зауважив, що такі невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони спрямовані проти цивільних осіб, то можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

Чиновник закликав до швидкого, ретельного і незалежного розслідування цього удару.

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Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Увечері РФ атакувала місто "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.

Вранці 5 квітня у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російських ударів. Згодом у всій Україні оголосили Днем жалоби 6 квітня.

Вранці 6 квітня у Кривому Розі по допомогу до лікарів звернулася ще одна людина – кількість постраждалих збільшилась до 75 осіб.