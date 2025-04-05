Кривий Ріг. РФ бреше про "нараду військових" у ресторані, насправді там був форум та день народження

Наслідки російського удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Після ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, Міністерство оборони РФ заявило, що окупанти нібито вдарили по військовій "нараді", яка проходила у місцевому ресторані. Насправді ж у закладі відбувалися бізнес-форум та день народження, встановили журналісти "Системи" (проєкт американських медіа "Радіо Свобода" та "Настоящее время", який виходить російською мовою).

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Медіа проаналізувало відео від очевидців й стверджує, що атака окупантів прийшлася по житловому масиву неподалік від вулиці Олексія Різниченка (колишня Співдружності).

Міноборони РФ традиційно не визнає атаку загарбників по цивільних й заявляє, що удар буцімто був завданий по ресторану, де відбувалася "нарада командирів та західних інструкторів".

Медіа зазначає, у цьому кварталі знаходиться лише один ресторан – RoseMarine (раніше він називався "Магелан"). Місцеві ресурси спочатку вказували, що російська ракета могла влучити саме у цей заклад (згодом стало відомо, що удар прийшовся поряд з дитячим майданчиком), інформацію про удар по RoseMarine поширювали й російські Z-пропагандисти.

Ресторан опублікував в Instagram історію з текстом "Ми у скорботі" та вказав, що заклад тимчасово не працює.

Скриншот LIGA.net

Як зауважує Система, 4 квітня у RoseMarine відбувалися два заходи за участю цивільних: з'їзд працівників б'юті-індустрії та день народження одного з відвідувачів.

Медіа зауважує, що захід Beauty Business Forum "Golden Snitch" був організований асоціацією "Союз бізнесу Кривого Рогу" й анонсований ще 24 лютого у Telegram-каналі організації й у публічних міських каналах (доступ до цих повідомлень наразі обмежено. – Ред.).

Скриншот: Система

Представник бізнес-асоціації підтвердив "Системі", що 4 квітня у RoseMarine дійсно відбувся форум: захід тривав близько чотирьох годин, й основна частина учасників роз'їхалася близько 18:30. Голова обладміністрації Сергій Лисак повідомив про російський удар о 18:55.

Співрозмовник медіа повідомив, що сам поїхав з місця за три-чотири хвилини до удару, але під обстріл потрапили дві дівчини з-поміж учасниць форуму – одна з них мешкала неподалік.

За словами джерела, одночасно з форумом у ресторані проходив день народження, на якому було багато молодих людей та дітей.

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Ввечері 4 квітня росіяни вдарили поряд з дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Понад 60 осіб постраждали.

За декілька годин після ракетної атаки окупанти атакували місто дронами типу Shahed: один з безпілотників влучив у приватний будинок, загинула літня жінка. Ще семеро осіб отримали поранення.

У Кривому Розі оголосили на 7, 8 та 9 квітня жалобу за загиблими через російські атаки.