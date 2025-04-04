Росіяни масовано атакують Кривий Ріг "шахедами" – виникла пожежа у приватному секторі

У місті фіксують перебої зі світлом

Ілюстративне фото: Pacific Press

Ввечері 4 квітня росіяни здійснюють масовану атаку по Кривому Рогу дронами-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вибухи у місті. Масована шахедна атака. Бережіть себе", – написав він о 23:15.

Суспільне повідомляє, що у місті фіксують перебої зі світлом.

Голова обладміністрації Сергій Лисак написав о 23:25: "Кривий Ріг знову гучно. До відбою будьте у безпечних місцях".

ОНОВЛЕНО о 23:42. Виникло займання у приватному секторі міста – вогнем охоплені будинки та інфраструктура, повідомив голова ОВА.

Фото: Telegram Сергія Лисака