Росіяни масовано атакують Кривий Ріг "шахедами" – виникла пожежа у приватному секторі

Росіяни масовано атакують Кривий Ріг "шахедами" – виникла пожежа у приватному секторіоновлено
Ввечері 4 квітня росіяни здійснюють масовану атаку по Кривому Рогу дронами-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Вибухи у місті. Масована шахедна атака. Бережіть себе", – написав він о 23:15.
Суспільне повідомляє, що у місті фіксують перебої зі світлом.
Голова обладміністрації Сергій Лисак написав о 23:25: "Кривий Ріг знову гучно. До відбою будьте у безпечних місцях".
ОНОВЛЕНО о 23:42. Виникло займання у приватному секторі міста – вогнем охоплені будинки та інфраструктура, повідомив голова ОВА.
- Напередодні загарбники завдали ракетного удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі, поряд з дитячим майданчиком.
- Через атаку загинули 16 людей, зокрема шестеро дітей. Відомо про понад 40 постраждалих.