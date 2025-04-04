Россияне массированно атакуют Кривой Рог "шахедами" – возник пожар в частном секторе

В городе фиксируют перебои со светом

Иллюстративное фото: Pacific Press

Вечером 4 апреля россияне совершают массированную атаку по Кривому Рогу дронами-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

"Взрывы в городе. Массированная шахедная атака. Берегите себя", – написал он в 23:15.

Суспільне сообщает, что в городе фиксируют перебои со светом.

Глава обладминистрации Сергей Лысак написал в 23:25: "Кривой Рог снова громко. До отбоя будьте в безопасных местах".

ОБНОВЛЕНО в 23:42. Возникло возгорание в частном секторе города – огнем охвачены дома и инфраструктура, сообщил глава ОВА.

Фото: Telegram Сергея Лысака