Россияне массированно атакуют Кривой Рог "шахедами" – возник пожар в частном секторе

Россияне массированно атакуют Кривой Рог "шахедами" – возник пожар в частном сектореобновлено
Вечером 4 апреля россияне совершают массированную атаку по Кривому Рогу дронами-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.
"Взрывы в городе. Массированная шахедная атака. Берегите себя", – написал он в 23:15.
Суспільне сообщает, что в городе фиксируют перебои со светом.
Глава обладминистрации Сергей Лысак написал в 23:25: "Кривой Рог снова громко. До отбоя будьте в безопасных местах".
ОБНОВЛЕНО в 23:42. Возникло возгорание в частном секторе города – огнем охвачены дома и инфраструктура, сообщил глава ОВА.
- Накануне захватчики нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Кривом Роге, рядом с детской площадкой.
- Из-за атаки погибли 16 человек, в том числе шестеро детей. Известно о более 40 пострадавших.