Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу, среди раненых есть дети – фото

Президент заявил, что удар по Кривому Рогу 2 апреля – это целенаправленный террор, который можно остановить только достаточным давлением на РФ

Фото: Владимир Зеленский/ГСЧС

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий ракетного удара России по Кривому Рогу 2 апреля, в результате которого погибли четыре человека и еще 13 пострадали.

"Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрела и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На данный момент известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, забрала этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что этот и другие российские удары представляют собой целенаправленный террор, который можно остановить только достаточным давлением на РФ. Это, по словам президента, зависит от США, Европы и других союзников.

"Нас всех отделяет, по меньшей мере, от полного и безусловного прекращения ударов лишь отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие", – отметил он.

Глава государства добавил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты городов от российских обстрелов.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

В ночь на 29 марта россияне массированно атаковали Днепр ударными дронами. Погибли пять человек, еще более 20 – пострадали.

В тот же день РФ атаковала Кривой Рог, было девять пострадавших.

2 апреля около 16:20 россияне ударили по многоэтажке в Харькове, пострадали пять человек.

Всего за полчаса РФ ударила по Кривому Рогу, где погибли четыре человека, получили ранения еще 13. Среди раненых двое детей.