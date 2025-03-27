Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра

После ударов БпЛА в городе повреждено 20 многоэтажек

Борис Филатов (Фото: Днепровский городской совет)

Мэр Днепра Борис Филатов назвал атаку российских беспилотников 26 марта одним из самых массированных обстрелов города за время полномасштабного вторжения России.

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Он назвал многочисленными последствия удара БпЛА. Окончательный ущерб еще подсчитывают, но Филатов подтвердил повреждение 20 многоэтажек – там выбило окна и повредило кровли.

Также выбило окна в школе. По словам городского главы Днепра, некоторые объекты уже во второй раз пострадали из-за обстрелов.

Работают комиссии, собирающие заявки на обследование поврежденного имущества. Обратил внимание Филатов и на проблему, связанную с тем, что в результате удара дронов пострадал Дворец студентов.

Фото: Борис Филатов

Он заявил, что здание не принадлежит городу, но власти будут искать возможности для его консервации. Для этого потребуется "добрая воля" Министерства образования и науки, которому принадлежит Дворец студентов, пишет мэр Днепра.