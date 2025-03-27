Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра
Мэр Днепра Борис Филатов назвал атаку российских беспилотников 26 марта одним из самых массированных обстрелов города за время полномасштабного вторжения России.
Он назвал многочисленными последствия удара БпЛА. Окончательный ущерб еще подсчитывают, но Филатов подтвердил повреждение 20 многоэтажек – там выбило окна и повредило кровли.
Также выбило окна в школе. По словам городского главы Днепра, некоторые объекты уже во второй раз пострадали из-за обстрелов.
Работают комиссии, собирающие заявки на обследование поврежденного имущества. Обратил внимание Филатов и на проблему, связанную с тем, что в результате удара дронов пострадал Дворец студентов.
Он заявил, что здание не принадлежит городу, но власти будут искать возможности для его консервации. Для этого потребуется "добрая воля" Министерства образования и науки, которому принадлежит Дворец студентов, пишет мэр Днепра.
- Россия ударила беспилотниками по Днепру вечером 26 марта.
- В результате вражеских атак в городе повреждены десятки зданий и автомобилей.