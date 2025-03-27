Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра
Борис Филатов (Фото: Днепровский городской совет)

Мэр Днепра Борис Филатов назвал атаку российских беспилотников 26 марта одним из самых массированных обстрелов города за время полномасштабного вторжения России.

Он назвал многочисленными последствия удара БпЛА. Окончательный ущерб еще подсчитывают, но Филатов подтвердил повреждение 20 многоэтажек – там выбило окна и повредило кровли.

Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра

Также выбило окна в школе. По словам городского главы Днепра, некоторые объекты уже во второй раз пострадали из-за обстрелов.

Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра

Работают комиссии, собирающие заявки на обследование поврежденного имущества. Обратил внимание Филатов и на проблему, связанную с тем, что в результате удара дронов пострадал Дворец студентов.

Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра
Фото: Борис Филатов

Он заявил, что здание не принадлежит городу, но власти будут искать возможности для его консервации. Для этого потребуется "добрая воля" Министерства образования и науки, которому принадлежит Дворец студентов, пишет мэр Днепра.

Филатов назвал атаку дронов РФ 26 марта одним из самых массированных обстрелов Днепра
  • Россия ударила беспилотниками по Днепру вечером 26 марта.
  • В результате вражеских атак в городе повреждены десятки зданий и автомобилей.
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