Філатов назвав атаку російських дронів 26 березня одним з наймасованіших обстрілів Дніпра

Після ударів БпЛА в місті пошкоджено 20 багатоповерхівок

Борис Філатов (Фото: Дніпровська міська рада)

Мер Дніпра Борис Філатов назвав атаку російських безпілотників 26 березня одним з наймасованіших обстрілів міста за часи повномасштабного вторгнення Росії.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він назвав численними наслідки удару БпЛА. Остаточні збитки ще підраховують, але Філатов підтвердив пошкодження 20 багатоповерхівок – там вибило вікна та пошкодило покрівлі.

Також вибило вікна в школі. За словами міського голови Дніпра, деякі об'єкти вже вдруге постраждали через обстріли.

Працюють комісії, які збирають заявки на обстеження пошкодженого майна. Звернув увагу Філатов і на проблему, пов'язану з тим, що внаслідок удару дронів постраждав Палац студентів.

Фото: Борис Філатов

Він заявив, що будівля не належить місту, але влада шукатиме можливості для її консервації. Для цього буде потрібна "добра воля" Міністерства освіти й науки, якому належить Палац студентів, пише міський голова Дніпра.