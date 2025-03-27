Філатов назвав атаку російських дронів 26 березня одним з наймасованіших обстрілів Дніпра
Мер Дніпра Борис Філатов назвав атаку російських безпілотників 26 березня одним з наймасованіших обстрілів міста за часи повномасштабного вторгнення Росії.
Він назвав численними наслідки удару БпЛА. Остаточні збитки ще підраховують, але Філатов підтвердив пошкодження 20 багатоповерхівок – там вибило вікна та пошкодило покрівлі.
Також вибило вікна в школі. За словами міського голови Дніпра, деякі об'єкти вже вдруге постраждали через обстріли.
Працюють комісії, які збирають заявки на обстеження пошкодженого майна. Звернув увагу Філатов і на проблему, пов'язану з тим, що внаслідок удару дронів постраждав Палац студентів.
Він заявив, що будівля не належить місту, але влада шукатиме можливості для її консервації. Для цього буде потрібна "добра воля" Міністерства освіти й науки, якому належить Палац студентів, пише міський голова Дніпра.
- Росія вдарила безпілотниками по Дніпру ввечері 26 березня.
- Унаслідок ворожих атак у місті пошкоджено десятки будівель та автомобілів.