У Дніпрі після атаки безпілотників пошкоджені десятки будівель та автомобілів – фото

Наслідки атаки безпілотників (Фото: ДСНС)

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки ударними безпілотниками увечері 26 березня пошкоджені десятки будівель та автомобілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Пошкодження отримали підприємства, освітній і культурний заклади, понад 10 багатоповерхівок. Також були знищені декілька легкових автомобілів, понад 60 легкових авто і дві вантажівки були пошкоджені.

Внаслідок російської атаки у місті виникли декілька пожеж, які було ліквідовано до ранку 27 березня.

Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Вони отримали допомогу на місці.

Також увечері 26 березня РФ вдарила безпілотниками й артилерією по Нікопольському району. Ударів зазнали Нікополь, а також Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто.

Постраждала 30-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Протиповітряна оборона знищила в області шість БпЛА.

ДОПОВНЕНО О 10:10. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, Росія здійснила атаку по центру міста. Пошкодження отримала, зокрема, історична будівля палацу князя Потьомкіна.

"Палац ми, звісно, ​​відновимо, тим паче, що це тепер Палац студентів та молоді. Але перейменуємо його на честь Гетьмана Сагайдачного. Який Москву палив", – написав Філатов.

Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Дніпро (Фото: ДСНС)

Дніпро (Фото: ДСНС)

Дніпро (Фото: ДСНС)

Нікопольщина (Фото: Сергій Лисак)

Нікопольщина (Фото: Сергій Лисак)