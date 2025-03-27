У Дніпрі після атаки безпілотників пошкоджені десятки будівель та автомобілів – фото

У Дніпрі після атаки безпілотників пошкоджені десятки будівель та автомобілів – фотодоповнено
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки ударними безпілотниками увечері 26 березня пошкоджені десятки будівель та автомобілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкодження отримали підприємства, освітній і культурний заклади, понад 10 багатоповерхівок. Також були знищені декілька легкових автомобілів, понад 60 легкових авто і дві вантажівки були пошкоджені.
Внаслідок російської атаки у місті виникли декілька пожеж, які було ліквідовано до ранку 27 березня.
Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Вони отримали допомогу на місці.
Також увечері 26 березня РФ вдарила безпілотниками й артилерією по Нікопольському району. Ударів зазнали Нікополь, а також Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто.
Постраждала 30-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Протиповітряна оборона знищила в області шість БпЛА.
ДОПОВНЕНО О 10:10. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, Росія здійснила атаку по центру міста. Пошкодження отримала, зокрема, історична будівля палацу князя Потьомкіна.
"Палац ми, звісно, відновимо, тим паче, що це тепер Палац студентів та молоді. Але перейменуємо його на честь Гетьмана Сагайдачного. Який Москву палив", – написав Філатов.
- Увечері 25 березня росіяни атакували Кривий Ріг. У місті було чутно близько 15 вибухів.
- У ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами різних типів. Відомо про наслідки у чотирьох областях.
- Також увечері 26 березня Росія атакувала ударними БпЛА Харків та область.