Росія вдарила по Україні 117 дронами. В кількох регіонах є руйнування – фото

Зазначається, що внаслідок нічної атаки обійшлося без постраждалих

Наслідки атаки по Охтирці (Фото: ДСНС)

У ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 56 із них, у кількох регіонах фіксують наслідки атаки, повідомили в Повітряних силах України.

Ворог запускав "шахеди" та дрони-імітатори з напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 БпЛА на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Ще 48 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.

На Сумщині ворог атакував Охтирку дронами. Пошкоджені житлові будинки, магазини, авто та територія ринку.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки, виникла пожежа, але її оперативно ліквідували та евакуювали громадян. Сапери ДСНС вилучили вибухонебезпечні предмети.

Охтирка (Фото: ДСНС)

Охтирка (Фото: ДСНС)

У Дніпропетровській області ворог атакував Кривий Ріг ввечері 25 березня. В місту біло чутно щонайменше 15 вибухів. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто.

В регіоні ППО знищила 12 БпЛА.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що повітряна тривога в регіоні тривала вісім годин. В Маловисківській громаді уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено вікна в приватному домоволодінні. Ніхто не постраждав.

В Черкаській області під атакою перебував здебільшого обласний центр, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. В регіоні збито 12 дронів, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу вже ліквідували. Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства.