В Ізюмі у підприємство влучили 14 безпілотників за годину – фото, відео

За попередніми даними, жертв та постраждалих у наслідок атаки немає

Ліквідація наслідків влучання дрона в Ізюмі (Фото: ДСНС)

Ввечері 24 березня протягом години 14 російських безпілотників влучили по цивільному підприємству, спричинивши руйнації будівель та масштабну пожежу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, площа пожежі склала 8400 кв. м.

Внаслідок атаки пошкоджено дві цивільні нежитлові будівлі, майстерня, два легкові, два вантажні автомобілі та вантажний напівпричеп. Також пошкоджено залізничні контактні лінії.

За попередніми даними, жертв та постраждалих у наслідок атаки немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС