Росія атакувала майже сотнею дронів п'ять областей України. Є влучання

За передніми даними, постраждало шестеро людей, загиблих немає

Пожежа внаслідок падіння уламків у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 березня Росія атакувала Україну 99 дронами різного типу. Протиповітряна оборона збила 57 БпЛА, в декількох регіонах є наслідки ворожої атаки, повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

Окупанти атакували "шахедами" та безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Як повідомили в Повітряних силах, дрони атакували Київщину, Харківщину, Сумщину, Кіровоградщину та Запоріжжя.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Миколи Калашника, у Фастівському районі у наслідок атаки уламками травмований 37-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано.

Через падіння уламків в районі пошкоджено два приватні будинки, виникла пожежа на території торговельного підприємства. До ранку загоряння було ліквідовано.

У Харківській області постраждали четверо людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. В селі Велика Бабка Чугуївського району "шахед" влучив в приватний будинок. 25-річна вагітна та 25-річний чоловік отримали травми і були госпіталізовані. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки.

Окрім того, через падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік в селі Руська Лозова Дергачівського району. З вибуховим пораненням його було госпіталізовано до лікарні.

Також "шахеди" били по території елеватора в селі Великий Бурлук Великобурлуцького району. Попередньо сталося три влучання, спалахнула складська будівля. Попередньо в наслідок цієї атаки постраждалих немає.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 4 "шахеди". Постраждалих внаслідок атаки в області немає.

Також, за даними голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, немає травмованих на Кіровоградщині.

Запоріжжя та район атакували 5 "шахедів", повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранення зазнала одна жінка.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, нежитлові споруди.

Також, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у місті уламками дрона була пошкоджена газова труба та сталося загоряння гаража. Окрім того, уламки пошкодили господарську споруду та сінник в Запорізькому районі.