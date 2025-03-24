РФ знову вдарила дронами по Київщині та Запоріжжю, поранений чоловік – фото

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес

Наслідки удару в Фастівському районі Київської області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 березня Росія атакувала безпілотниками Київську область та Запоріжжя. Про це повідомляють Державна служба України з надзвичайних ситуацій та голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

На Київщині у Фастівському районі у наслідок атаки травмований 37-річний чоловік. У нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Постраждалого госпіталізовано.

Через падіння уламків в районі пошкоджено два приватні будинки, виникла пожежа на території торговельного підприємства. До ранку загоряння було ліквідовано.

Фастівський район (Фото: ДСНС)

Фастівський район (Фото: ДСНС)

Фастівський район (Фото: ДСНС)

У Запоріжжі в наслідок атаки постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. Уламками дрона була пошкоджена газова труба та сталося загоряння гаража. За іншою адресою вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

Також уламки пошкодили господарську споруду та сінник в Запорізькому районі.

Як зазначає ДСНС, кількість постраждалих в Запорізькому районі може зрости.

Запоріжжя (Фото: ДСНС)

Запоріжжя (Фото: ДСНС)

Запоріжжя (Фото: ДСНС)

Запоріжжя (Фото: ДСНС)