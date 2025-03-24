РФ снова ударила дронами по Киевской области и Запорожью, ранен мужчина – фото

Еще один человек получил острую реакцию на стресс

Последствия удара в Фастовском районе Киевской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 марта Россия атаковала беспилотниками Киевскую область и Запорожье. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

В Киевской области в Фастовском районе в результате атаки травмирован 37-летний мужчина. У него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Пострадавший госпитализирован.

Из-за падения обломков в районе повреждены два частных дома, возник пожар на территории торгового предприятия. К утру возгорание было ликвидировано.

Фастовский район (Фото: ГСЧС)

Фастовский район (Фото: ГСЧС)

Фастовский район (Фото: ГСЧС)

В Запорожье в результате атаки пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Обломками дрона повреждена газовая труба и произошло возгорание гаража. По другому адресу взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Также обломки повредили хозяйственное сооружение и сеновал в Запорожском районе.

Как отмечает ГСЧС, количество пострадавших в Запорожском районе может возрасти.

Запорожье (Фото: ГСЧС)

Запорожье (Фото: ГСЧС)

Запорожье (Фото: ГСЧС)

Запорожье (Фото: ГСЧС)