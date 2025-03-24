РФ снова ударила дронами по Киевской области и Запорожью, ранен мужчина – фото
В ночь на 24 марта Россия атаковала беспилотниками Киевскую область и Запорожье. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
В Киевской области в Фастовском районе в результате атаки травмирован 37-летний мужчина. У него поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Пострадавший госпитализирован.
Из-за падения обломков в районе повреждены два частных дома, возник пожар на территории торгового предприятия. К утру возгорание было ликвидировано.
В Запорожье в результате атаки пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Обломками дрона повреждена газовая труба и произошло возгорание гаража. По другому адресу взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
Также обломки повредили хозяйственное сооружение и сеновал в Запорожском районе.
Как отмечает ГСЧС, количество пострадавших в Запорожском районе может возрасти.
- В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.
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- В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.
- В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – ребенок.