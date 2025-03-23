Россия атаковала Киев "шахедами": двое погибших, в пяти районах есть повреждения и пожары
В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, жертв обнаружили в Голосеевском и Днепровском районах столицы.
В Голосеевском районе продолжается ликвидация пожара четырехэтажного офисно-складского здания. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей.
В Днепровском – потушили пожар на верхних этажах девятиэтажки с распространением на кровлю. Эвакуированы из дома 27 человек. По другому адресу на шестом этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.
В Подольском районе ликвидирован пожар на 20 этаже 25-этажного жилого дома. В Деснянском – возгорание на открытой территории в лесополосе. В Шевченковском в результате российской атаки повреждены два легковых автомобиля.
Мэр Виталий Кличко заявил о семи пострадавших, одного из них госпитализировали.
- В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.
- В Запорожье россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.
- В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.