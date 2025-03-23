Росія атакувала Київ "шахедами": троє загиблих, серед них – п'ятирічна дитина та її батько

Дві людини загинули у Голосіївському та Дніпровському районах столиці внаслідок російської атаки у ніч проти 23 березня

Фото: ДСНС

У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули троє людей, серед них – дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, жертв виявили у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.

У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотириповерхової офісно-складської будівлі. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів.

У Дніпровському – загасили пожежу на верхніх поверхах дев'ятиповерхівки з розповсюдженням на покрівлю. Евакуйовано з будинку 27 осіб. За іншою адресою на шостому поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

У Подільському районі ліквідовано пожежу на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. У Деснянському – загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському внаслідок російської атаки пошкоджено два легкових автомобілі.

Мер Віталій Кличко заявив про сімох постраждалих, одного з них госпіталізували.

ДОПОВНЕНО о 07:37. У пресслужбі поліції Києва уточнили, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Серед жертв – п'ятирічна дитина. У КМВА додали, що також загинув батько дитини. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У декількох областях є наслідки ворожих ударів.

У Запоріжжі росіяни вбили родину: доньку, батька й матір. Постраждали 16 людей.

На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.