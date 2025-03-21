Президент Чехії перебував в Одесі під час російської атаки дронами

Петр Павел та Олексій Кулеба (Фото: facebook.com/oleksyikuleba)

Президент Чехії Петр Павел став свідком російської атаки на Одесу ввечері 20 березня. Він прибув в регіон з офіційним візитом, повідомили міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України", – написав Кулеба.

Кіпер зазначив, що російська масована атака по Одеській області під час візиту президента Чехії стала "показовою". За його словами, це ще одне нагадування для всього світу, що повномасштабна війна триває й Україна продовжує боротися.

За словами Кулеби, з 2022 року Чехія надала Україні $900 млн підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки. Зокрема, протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, зробили "великий внесок" в безпеку України на морі.

Попри ворожу атаку вдалося обговорити з чеським президентом питання безпеки судноплавства, гуманітарної допомоги та подальшу координацію допомоги українським регіонам. На зустрічі також були присутні командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа, голови Миколаївської та Херсонської ОВА Віталій Кім та Олександр Прокудін.

Ввечері 20 березня Росія вгатила "шахедами" по Одесі та передмістю. Пошкоджено будівлі, є постраждалі, введено аварійні відключення світла.

21 березня ворог скинув КАБи на Запорізький район. Відомо про шістьох постраждалих, зайнялися пожежі.