Росія скинула КАБи на Запорізький район: шестеро постраждалих, зайнялися пожежі – фото, відео

Фото: ДСНС Запоріжжя

В ніч проти 21 березня Росія масовано атакувала населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Шість людей постраждали, серед них дитина. Про це повідомили Запорізька обласна військова адміністрація і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Початково було відомо про п’ятьох поранених: 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і чотирирічного хлопчика. Згодом кількість поранених збільшилась до шести.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв. м.

Згодом Запорізька ОВА уточнила, що авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу.

Журналіст LIGA.net в обласному центрі повідомив, що ввечері 20 березня було чути до десятка потужних вибухів, це підтвердили співрозмовники із різних районів Запоріжжя та передмістя.

Під час ліквідації наслідків обстрілу надзвичайники врятували собаку, який опинився під завалами будинку і скавчав. Завдання ускладнювалось тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Однак собаку вдалося врятувати, його передали господарю, який весь знаходився поряд. Тварині нічого не загрожує.

Станом на ранок 21 березня ліквідація наслідків триває.

О 07:00 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що загалом війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Кушугуму, Різдв'янці, Нижній Хортиці, Гуляйполю, Щербаках та Чарівному.

Із середини вересня 2024 року російські КАБи почали долітати до Запоріжжя. Відтоді Росія регулярно тероризує цивільних авіабомбами.

У лютому 2025-го стало відомо, що українські сили навчились збивати КАБи. До цього вважалось, що протидіяти авіабомбами майже неможливо – лише нищити носії (літаки).

Читайте також: Місто втоми і надії. Репортаж з прифронтового Запоріжжя, де говорять про КАБи, ціни та наступ росіян