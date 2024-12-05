Україна шукає спосіб пригнічувати КАБи РЕБом – Сергій Флеш

Але найефективніший спосіб – все ще знищення складів та носіїв

КАБ-авіабомба (Фото: ресурс окупантів)

Україна продовжує працювати над пошуком способів пригнічення російських КАБів з допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

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"Ми шукаємо варіанти, як пригнічувати КАБ з погляду РЕБ. Але поки що найефективніший варіант проти КАБів – знищувати носії та бити по складах", – сказав він.

За його словами, ключова проблема полягає у тому, що КАБ летить дуже швидко, лічені хвилини. Нашому РЕБ за 2-4 хвилини впливати на його навігаційну систему дуже складно.

"КАБ летить до заздалегідь закладеної мети, керуючись лише сигналами супутникової навігації. Тобто виходить винищувач Су-24 на точку скидання КАБ на 10 км висоти, КАБ скидається, і з початковою швидкістю 1000 км на годину він летить за інерцією, падаючи до цілі. Тому нам його збивати нема чим, і РЕБ проти нього теж проблематичний", – пояснив Бескрестнов.