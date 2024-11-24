Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами й над протидією російським

Російський КАБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Україна працює над створенням своїх керованих авіаційних бомб та протидією російським, повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для телемарафону, записаному 19 листопада.

"Ми працюємо над цим [створенням своїх КАБів] теж активно. Я думаю, що ми доб'ємося теж такого успіху, і це буде презентовано", – заявив він.

Військовий зазначив, що використання росіянами авіабомб – "найболючіше питання, яке нам завдає шкоди", оскільки ті відносно дешево виробляються та скидаються з літаків зі значної відстані.

Баргилевич повідомив, що Україна працює над тим, щоб знайти дієвий захист проти КАБів окупантів – керівництво ЗСУ розробляє такі операції, й вони здійснюватимуться.

Також начальник Генштабу повідомив, що за 10 днів (до 19 листопада) на 10% знизилася кількість використаних росіянами авіабомб.

Військовий підтвердив, що загарбникам дістався найбільший запас КАБів– близько десятків тисяч одиниць цього озброєння.