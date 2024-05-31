"Тричі хайтек". Теоретично КАБи можна збивати новітнім Skynex, але є нюанси – аналітик Криволап
Теоретично російські керовані авіабомби могли б збивати новітні системи Skynex, які є на озброєнні України. Проте для цього їх потрібно ставити на близькій відстані й необхідна "неймовірна кількість" цих систем. Про це у коментарі LIGA.net повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
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Він повідомив, що в теорії існує варіант протидії безпосередньо російським КАБам, а не лише літакам, котрі їх запускають – КАБи могли б збивати установки Skynex, виробництва німецького концерну Rheinmetal.
"[Skynex] така фантастика. На кінчику ствола [дуловому гальмі] у них стоять три індуктивні катушки. Дві крайні катушки вимірюють швидкість, з якою проходить цей снарядик калібру 35 мм. А одна, умовно кажучи, катушка індуктивності, програмує ці снаряди, куди їм летіти. З урахуванням всієї аеробалістики, переміщення цілей, залежно від метеорологічних умов, все що завгодно", – пояснив аналітик.
Криволап погодився, що це такий "штучний інтелект для снаряда", і на рівні техніки й виконання це "хай-хай-хайтек".
Авіаексперт зазначив, що Skynex міг би перехоплювати КАБи, проте є й нюанси: системі потрібно стояти на відстані не більш ніж кілометр-два (її дальність становить чотири, але для протидії авіабомбам потрібно "ближче").
Тоді, стверджує аналітик, Skynex уражатиме КАБи як під час "стрільби по тарілочках".
Проте є й інша проблема – необхідно поставити "неймовірну кількість" Skynex, акцентує він.
Інші засоби протидіяти авіабомбам – уражати російські літаки та аеродроми, підсумував Криволап.
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Німеччина вже передавала Україні Skynex, навесні 2023 року вони вже заступили на бойове чергування, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також установка Skynex увійшла до пакета допомоги, який Німеччина надала Україні у січні 2024 року.
Ось презентація озброєння від компанії-виробника:
- У суботу 25 травня росіяни завдали ударів авіабомбами по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові – через атаку загинуло 19 людей,
ще 54 отримали поранення.
- 26 травня Міноборони повідомило, що вважає російські КАБи однією з найбільших проблем на фронті – в середньому за день скидаються 100-120 бомб.
- Того ж дня росіяни скинули майже 20 КАБів на Харківському напрямку.
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