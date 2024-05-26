Росія щодня скидає 100-120 КАБів, це одна з головних проблем фронту – Міноборони

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Міністерство оборони вважає російські керовані авіаційні бомби однією з найбільших проблем на фронті, сказав перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю YouTube-каналу міністерства.

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"Наші підрозділи страждають від застосування великої кількості керованих авіаційних бомб авіацією противника. В середньому за день 100-120 КАБів скидаються на голови наших захисників. Це 3000 – 4000 за місяць. Вагова категорія цих авіабомб – 250 кг та більше. В основному застосовуються 250 та 500-кілограмові бомби", – сказав заступник міністра.

Основний спосіб боротьби з КАБами – знищення їхніх носіїв і складів зберігання, а для цього потрібні засоби протиповітряної оборони й літаки F-16, а також ракети великої дальності дії, щоб знищувати авіацію ворога на аеродромах.

"Наша мінімальна потреба – 120-130 літаків", – порахував Гаврилюк.

Україна має отримати F-16 протягом найближчих місяців, але невідомо, коли саме.

Також у Росії залишається велика перевага в артилерійських снарядах. На один український боєприпас у Росії є п'ять, сказав чиновник.

Ще одна критична потреба фронту – засоби радіоелектронної боротьби.