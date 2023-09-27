Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських КАБів

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських керованих авіаційних бомб, які останні місяці повномасштабної війни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам. Про це він повідомив у Telegram за підсумками селекторної наради.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами президента, він отримав новий звіт щодо ситуації в Херсонській області, де противник "продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися".

"Двадцять шість КАБів за останню добу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", – написав він.

КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

13 травня 2023 року ЗРК Patriot збив кілька літаків і гелікоптерів противника у прикордонні в Брянській області РФ. З того часу авіація окупантів неохоче літає на цій ділянці фронту.

На початку осені речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат повідомив, що РФ планує вдосконалити КАБи.

Дивіться також: Фото "розумних" авіабомб JDAM-ER під крилом літаків Повітряних сил ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.