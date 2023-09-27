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Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських КАБів

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 12:09
Зеленський доручив знайти

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських керованих авіаційних бомб, які останні місяці повномасштабної війни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам. Про це він повідомив у Telegram за підсумками селекторної наради.

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За словами президента, він отримав новий звіт щодо ситуації в Херсонській області, де противник "продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися".

"Двадцять шість КАБів за останню добу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", – написав він.

КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

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Євген Пилипенко
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