З'явилися перші фото "розумних" авіабомб JDAM-ER під крилом літаків Повітряних сил ЗСУ

З нагоди Дня незалежності США українські військові вперше офіційно показали на пілонах літаків Повітряних сил "крилаті" JDAM-ER, американські авіабомби, оснащені модулем планування та корекції (УМПК). Знімки виклав командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це відносно недорогий комплект наведення від Boeing для звичайної "тупої" бомби, що перетворює некеровану бомбу загального призначення на "розумну" зброю з точним управлінням.

Між двома JDAM на фотоколажі – протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM.

Всі ці боєприпаси, ймовірно, кріпляться на МіГ-29.

На бомбах написана дата американського свята і побажання від ЗСУ союзникам із вдячністю за військову допомогу у відбитті повномасштабної агресії Росії.

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Судячи з передньої частини авіабомби, це 230-кілограмова Mark 82, оснащена КМПК.

Росія зараз застосовує керовані авіабомби із Су-34: вони можуть пролітати до 70 км. JDAM-ER, ймовірно, можуть долати зіставну відстань, якщо скинути їх з максимального для МіГ-29 ешелону, однак точних даних щодо цього немає: програма оснащення та застосування літаків ЗСУ із західними боєприпасами засекречена.

"Я дякую народу і уряду Сполучених Штатів Америки за підтримку України в цей важкий і доленосний для всього світу час. Наші воїни успішно використовують американське озброєння, щоб захистити український народ від повітряного терору Росії", – написав генерал-лейтенант Олещук.

Він наголосив у зверненні до союзників, що "свобода і демократія мають бути добре озброєні".

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За його словами, на ранок 4 липня, коли він виклав це фото, "підписані бомби та ракети, надані американськими партнерами, вже досягли своєї мети".

"Але нам потрібно більше, більше і швидше для збереження життів наших героїчних воїнів, наших громадян! І нам дуже потрібен F-16", – наголосив командувач авіаційної компоненти Сил оборони.

На початок липня 2023 року Вашингтон вже близько року відмовляє Україні у запитах на надання ракет ATACMS із дальністю враження до 300 км для систем М142 HIMARS.

Також поки що не зрозуміло, що з тренуваннями українських льотчиків на винищувачах F-16.

Силам оборони доводиться вести контрнаступ за мінімальної авіаційної підтримки, про що різко висловився днями головком ЗСУ Залужний.

Ще у березні Повітряні сили підтвердили, що б'ють JDAM, але "хотілося б більше".

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