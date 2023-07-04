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Появились первые фото "умных" авиабомб JDAM-ER под крылом самолетов Воздушных сил ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 14:48
Появились первые фото
Иллюстрация: компания-производитель УМПК

По случаю Дня независимости США украинские военные впервые официально показали на пилонах самолетов Воздушных сил "крылатые" JDAM-ER, американские авиабомбы, оснащенные управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Снимки выложил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения от Boeing для обыкновенной "тупой" бомбы, превращает неуправляемую бомбу общего назначения в "умное" оружие с точным управлением. 

Между двух JDAM на фотоколлаже – противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.

Все эти боеприпасы, вероятно, крепятся на МиГ-29.

На бомбах написана дата американского праздника и пожелания от ВСУ союзникам с благодарностью за оказываемую военную помощь в противостоянии полномасштабной агрессии России.

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Судя по передней части авиабомбы, это 230-килограммовая Mark 82, оснащенная УМПК.

Фото: Пентагон

Россия сейчас применяет управляемые авиабомбы с Су-34: они могут пролетать до 70 км. JDAM-ER, возможно, могут преодолевать сопоставимое расстояние, если сбросить их с максимального для МиГ-29 эшелона, однако точных данных на этот счет нет: программа оснащения и применения самолетов ВСУ с западными боеприпасами засекречена.

"Я благодарю народ и правительство Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины в это тяжелое и судьбоносное для всего мира время. Наши воины успешно используют американское вооружение, чтобы защитить украинский народ от воздушного террора России", – написал генерал-лейтенант Олещук.

Он подчеркнул в обращении к союзникам, что "свобода и демократия должны быть хорошо вооружены".

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По его словам, на утро 4 июля, когда он выложил это фото, "подписанные бомбы и ракеты, предоставленные американскими партнерами, уже достигли своих целей".

"Но нам нужно больше, больше и быстрее для сохранения жизней наших героических воинов, наших граждан! И нам очень нужен F-16", – подчеркнул командующий авиационной компонентой Сил обороны.

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Евгений Пилипенко
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