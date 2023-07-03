В сети появились два видео российской атаки дронами-камикадзе Shahed-136, на которых видно моменты падения этих иранских беспилотников в Сумах.

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3 июля 2023 года в 10:49 утра в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Позднее выяснилось, что оккупанты атаковали город барражирующими боеприпасами Shahed-136 производства Ирана: было четыре прилета. Сильно повреждены жилые и административные дома в центре города, погибли два человека и ранены 19.

Осторожно, в ролике ниже – ненормативная лексика:

Учитывая, что эти видео распространились в российских СМИ, а до того – в z-пабликах с подробными схемами, где был прилет, еще в первый час после атаки, демонстрация их уже ничего не выдаст. В тех случаях, когда фото/видеоматериалов прилетов нет в публичном доступе, редакция LIGA.net четко придерживается правил, установленных военными.

Вдобавок, вечером президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала здание СБУ в Сумах.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина – ~3 м, размах – ~2,2 м, вес – ~200 кг, в том числе масса боевой части – ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

Ночью 3 июля оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе, ПВО сбила 13 из них, "прилетов" не было.

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