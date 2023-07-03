Атака РФ на Сумы. Поврежден жилой дом, на одной из улиц перекрыто движение транспорта
03.07.2023, 11:46
БПЛА Shahed (Иллюстративное фото)
В Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты повредили жилой дом в центре города, сообщает Суспільне.
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В 11 часу в Воздушных силах сообщили об угрозе применения оккупантами ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Суспільне сообщило, что по улице Петропавловской перекрыто движение транспорта.
В Сумской ОВА призвали не оставлять укрытия до отбоя тревоги.
Суспільне сообщает, что в результате российской атаки в Центре сумм был поврежден жилой дом.
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