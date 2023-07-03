Атака РФ на Сумы. Поврежден жилой дом, на одной из улиц перекрыто движение транспорта

В Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты повредили жилой дом в центре города, сообщает Суспільне.

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В 11 часу в Воздушных силах сообщили об угрозе применения оккупантами ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Суспільне сообщило, что по улице Петропавловской перекрыто движение транспорта.

В Сумской ОВА призвали не оставлять укрытия до отбоя тревоги.

Суспільне сообщает, что в результате российской атаки в Центре сумм был поврежден жилой дом.

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