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Атака РФ на Сумы. Поврежден жилой дом, на одной из улиц перекрыто движение транспорта

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 11:46
Атака РФ на Сумы. Поврежден жилой дом, на одной из улиц перекрыто движение транспорта - Фото
БПЛА Shahed (Иллюстративное фото)

В Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты повредили жилой дом в центре города, сообщает Суспільне.

В 11 часу в Воздушных силах сообщили об угрозе применения оккупантами ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Суспільне сообщило, что по улице Петропавловской перекрыто движение транспорта.

В Сумской ОВА призвали не оставлять укрытия до отбоя тревоги.

Суспільне сообщает, что в результате российской атаки в Центре сумм был поврежден жилой дом.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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воздушная тревогавойнабеспилотникСумы
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