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Атака РФ на Суми. Пошкоджено житловий будинок, на одній з вулиць перекрито рух транспорту

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 11:46
Атака РФ на Суми. Пошкоджено житловий будинок, на одній з вулиць перекрито рух транспорту - Фото
БПЛА Shahed (Ілюстративне фото)

У Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Окупанти пошкодили житловий будинок у центрі міста, повідомляє Суспільне.

Об 11 годині у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування окупантами ударних дронів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Суспільне повідомило, що по вулиці Петропавлівській перекрито рух транспорту.

У Сумській ОВА закликали не залишати укриття до відбою тривоги.

Суспільне повідомляє, що внаслідок російської атаки у Центрі сум був пошкоджений житловий будинок.

Новина доповнюється...

Артем Джеріпа
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війнабезпілотникСумиповітряна тривога
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