Атака РФ на Суми. Пошкоджено житловий будинок, на одній з вулиць перекрито рух транспорту
03.07.2023, 11:46
БПЛА Shahed (Ілюстративне фото)
У Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Окупанти пошкодили житловий будинок у центрі міста, повідомляє Суспільне.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Об 11 годині у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування окупантами ударних дронів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Суспільне повідомило, що по вулиці Петропавлівській перекрито рух транспорту.
У Сумській ОВА закликали не залишати укриття до відбою тривоги.
Суспільне повідомляє, що внаслідок російської атаки у Центрі сум був пошкоджений житловий будинок.
Новина доповнюється...
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі