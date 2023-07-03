Атака РФ на Суми. Пошкоджено житловий будинок, на одній з вулиць перекрито рух транспорту

У Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Окупанти пошкодили житловий будинок у центрі міста, повідомляє Суспільне.

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Об 11 годині у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування окупантами ударних дронів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Суспільне повідомило, що по вулиці Петропавлівській перекрито рух транспорту.

У Сумській ОВА закликали не залишати укриття до відбою тривоги.

Суспільне повідомляє, що внаслідок російської атаки у Центрі сум був пошкоджений житловий будинок.

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