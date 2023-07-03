ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну 17 "шахедами". ППО збила 13, але обійшлося без прильотів

Російські окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 липня, прильотів не зафіксовано. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ударні безпілотники іранського виробництва запускалися із південно-східного напрямку.

Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

Українські воїни збили 13 із 17 "шахедів", а ще чотири не досягли своїх цілей.

Попередньо обійшлося без жертв.

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