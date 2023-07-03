ЗСУ: Росія вночі атакувала Україну 17 "шахедами". ППО збила 13, але обійшлося без прильотів
03.07.2023, 07:51
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 3 липня, прильотів не зафіксовано. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ударні безпілотники іранського виробництва запускалися із південно-східного напрямку.
Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.
Українські воїни збили 13 із 17 "шахедів", а ще чотири не досягли своїх цілей.
Попередньо обійшлося без жертв.
- Уночі 2 липня Росія вперше за 12 днів атакувала Київ безпілотниками. За попередніми даними, йдеться про іранські дрони Shahed, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко. Силами та засобами ППО всі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Іран передає Росії "шахеди" партіями по 50-70 одиниць кожні два-три тижні.
- Померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона потрапила під ракетний удар по кафе у Краматорську.
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