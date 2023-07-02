Новини | Дрони росіян атакували столицю, але ППО Києва зробила з них феєрверки в небі. Вибухи й у Запоріжжі
02.07.2023, 02:52
Ілюстративне фото: 831 бригада тактичної авіації
Уночі 2 липня російські барражуючі боєприпаси типу Shahed, запущені, ймовірно, з Кубані в РФ, долетіли до Києва. Журналісти LIGA.net чули віддалені звуки роботи протиповітряної оборони столиці та спостерігали перехоплення БПЛА. У Запоріжжі раніше також пролунали вибухи.
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Близько 01:30 ночі у Запоріжжі ППО працювала по "шахедах". Приблизно о 02:12 у місті був одиничний сильний вибух; можливо, "традиційний" удар із С-300.
У Києві тривогу оголосили вперше з 25 червня, в області – з 27-го.
02:46. Звуки вибухів на околиці столиці: працює ППО. За декілька хвилин – знову. 02:55 – ще. З того часу тихо.
03:21. Відбої по областях.
- Дивіться ролик, як ворог марно намагався вразити двома "шахедами" радар.
- Почитайте розбір від LIGA.net, як західні техногіганти допомагають Росії бомбардувати українців. Відомо, що 81% іноземних компонентів ракет РФ вироблено у США.
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