Уночі 2 липня російські барражуючі боєприпаси типу Shahed, запущені, ймовірно, з Кубані в РФ, долетіли до Києва. Журналісти LIGA.net чули віддалені звуки роботи протиповітряної оборони столиці та спостерігали перехоплення БПЛА. У Запоріжжі раніше також пролунали вибухи.

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Близько 01:30 ночі у Запоріжжі ППО працювала по "шахедах". Приблизно о 02:12 у місті був одиничний сильний вибух; можливо, "традиційний" удар із С-300.

У Києві тривогу оголосили вперше з 25 червня, в області – з 27-го.

02:46. Звуки вибухів на околиці столиці: працює ППО. За декілька хвилин – знову. 02:55 – ще. З того часу тихо.

03:21. Відбої по областях.

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