Новости | Дроны россиян атаковали столицу, но ракеты ПВО Киева сделали из шахедов фейерверки в небе
02.07.2023, 02:52
Иллюстративное фото: 831 бригада тактической авиации
Ночью 2 июля российские барражирующие боеприпасы типа Shahed, запущенные, вероятно, с Кубани в РФ, долетели до Киева. Журналисты LIGA.net слышали отдаленные звуки работы противовоздушной обороны столицы и наблюдали перехват БПЛА. В Запорожье ранее также прогремели взрывы.
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Около 01:30 ночи в Запорожье ПВО работала по "шахедам". Примерно в 02:12 в городе был одиночный сильный взрыв; возможно, "традиционный" удар из С-300.
В Киеве тревогу объявили впервые с 25 июня, в области – с 27-го.
02:46. Звуки взрывов на окраине столицы: работает ПВО. Спустя несколько минут – снова. 02:55 – еще. С той поры тихо.
03:21. Отбои по областях.
- Смотрите ролик, как враг тщетно пытался поразить двумя "шахедами" радар.
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
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