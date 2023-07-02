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Новости | Дроны россиян атаковали столицу, но ракеты ПВО Киева сделали из шахедов фейерверки в небе

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 02:52
Дроны россиян атаковали столицу, но ракеты ПВО Киева сделали из шахедов фейерверки в небе - Фото
Иллюстративное фото: 831 бригада тактической авиации

Ночью 2 июля российские барражирующие боеприпасы типа Shahed, запущенные, вероятно, с Кубани в РФ, долетели до Киева. Журналисты LIGA.net слышали отдаленные звуки работы противовоздушной обороны столицы и наблюдали перехват БПЛА. В Запорожье ранее также прогремели взрывы.

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Около 01:30 ночи в Запорожье ПВО работала по "шахедам". Примерно в 02:12 в городе был одиночный сильный взрыв; возможно, "традиционный" удар из С-300.
В Киеве тревогу объявили впервые с 25 июня, в области – с 27-го.

02:46. Звуки взрывов на окраине столицы: работает ПВО. Спустя несколько минут – снова. 02:55 – еще. С той поры тихо.

03:21. Отбои по областях.

Читайте также: Силам обороны, мягко говоря, не хватает ПВО – Игнат

Евгений Пилипенко
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войнавзрывпводронБПЛАдрон-камикадзеShahed
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