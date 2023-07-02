100%-ий результат. Сили ППО вночі збили вісім дронів і три крилаті ракети

Сили протиповітряної оборони України у ніч проти 2 липня знищили вісім безпілотників і три крилаті ракети, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр". Усі повітряні цілі знищено", – повідомили військові.

Окремі уламки впали на приватні будинки під Києвом, одна людина поранена.

Уночі 2 липня Росія вперше за 12 днів атакувала Київ безпілотниками. За попередніми даними, йдеться про іранські дрони Shahed, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко. Силами та засобами ППО всі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Іран передає Росії "Шахеди" партіями по 50-70 штук кожні два-три тижні.

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