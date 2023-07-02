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100%-ий результат. Сили ППО вночі збили вісім дронів і три крилаті ракети

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 09:29
100%-ий результат. Сили ППО вночі збили вісім дронів і три крилаті ракети - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили протиповітряної оборони України у ніч проти 2 липня знищили вісім безпілотників і три крилаті ракети, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" – з Чорного моря. Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр". Усі повітряні цілі знищено", – повідомили військові.

100%-ий результат. Сили ППО вночі збили вісім дронів і три крилаті ракети

Окремі уламки впали на приватні будинки під Києвом, одна людина поранена.

Андрій Водяний
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