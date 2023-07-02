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100%-ный результат. Силы ПВО ночью сбили восемь дронов и три крылатых ракеты

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 09:29
100%-ный результат. Силы ПВО ночью сбили восемь дронов и три крылатых ракеты - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 2 июля уничтожили восемь беспилотников и три крылатые ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели уничтожены", – сообщили военные.

100%-ный результат. Силы ПВО ночью сбили восемь дронов и три крылатых ракеты

Отдельные обломки упали на частные дома под Киевом, один человек ранен.

Андрей Водяный
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