100%-ный результат. Силы ПВО ночью сбили восемь дронов и три крылатых ракеты

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 2 июля уничтожили восемь беспилотников и три крылатые ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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"Пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели уничтожены", – сообщили военные.

Отдельные обломки упали на частные дома под Киевом, один человек ранен.

Ночью 2 июля Россия впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. По предварительным данным, речь идет об иранских дронах Shahed, сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. Силами и средствами ПВО все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Иран передает России "Шахеды" партиями по 50-70 штук каждые две-три недели.

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