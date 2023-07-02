100%-ный результат. Силы ПВО ночью сбили восемь дронов и три крылатых ракеты
02.07.2023, 09:29
Фото: Генштаб ВСУ
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 2 июля уничтожили восемь беспилотников и три крылатые ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря. Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели уничтожены", – сообщили военные.
Отдельные обломки упали на частные дома под Киевом, один человек ранен.
- Ночью 2 июля Россия впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. По предварительным данным, речь идет об иранских дронах Shahed, сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. Силами и средствами ПВО все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Иран передает России "Шахеды" партиями по 50-70 штук каждые две-три недели.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Воздушные силы: Россия ночью атаковала "Калибрами" и ударными беспилотниками. Два прилета 26.06.2023РФ все активнее применяет вертолеты Ка-52. ВСУ рассказали о противодействии авиации врага 23.06.2023Игнат объяснил, почему ракеты РФ долетели до Хмельницкой области: Маршруты и обходные пути 23.06.2023
Последние новости
Комментарии