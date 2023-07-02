Ночная атака дронов. Обломки упали на частные дома под Киевом, один человек ранен

В результате падения обломков сбитых российских беспилотников ночью были повреждены три частных дома в Киевской области. Житель одного из них пострадал, сообщила Киевская областная военная администрация утром в воскресенье.

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"В результате падения обломков в двух районах Киевской области повреждены три частных дома. К сожалению, пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", – рассказал глава ОВА Руслан Кравченко.

В одном из домов возник пожар, там повреждены перекрытия и стены здания, огонь удалось быстро потушить. В других двух домах – незначительные повреждения кровли, фасада, окон.

Других фактов попадания дронов на территории Киевской области не зафиксировали.

Ночью 2 июля Россия впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. По предварительным данным, речь идет об иранских дронах Shahed, сообщил глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко.

Силами и средствами ПВО все цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены.

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