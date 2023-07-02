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Нічна атака дронів. Уламки впали на приватні будинки під Києвом, одна людина поранена

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 09:04
Нічна атака дронів. Уламки впали на приватні будинки під Києвом, одна людина поранена - Фото
Фото: Вікіпедія

Унаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників уночі були пошкоджені три приватні будинки в Київській області. Мешканець одного з них постраждав, повідомила Київська обласна військова адміністрація вранці в неділю.

"Унаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу", – розказав голова ОВА Руслан Кравченко.

В одному з будинків виникла пожежа, там пошкоджено перекриття та стіни будівлі, вогонь вдалося швидко загасити. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон.

Інших фактів влучань дронів на території Київської області не зафіксували.

  • Уночі 2 липня Росія вперше за 12 днів атакувала Київ безпілотниками. За попередніми даними, йдеться про іранські дрони Shahed, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко.
  • Силами та засобами ППО всі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені.
Андрій Водяний
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