Нічна атака дронів. Уламки впали на приватні будинки під Києвом, одна людина поранена

Унаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників уночі були пошкоджені три приватні будинки в Київській області. Мешканець одного з них постраждав, повідомила Київська обласна військова адміністрація вранці в неділю.

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"Унаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу", – розказав голова ОВА Руслан Кравченко.

В одному з будинків виникла пожежа, там пошкоджено перекриття та стіни будівлі, вогонь вдалося швидко загасити. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон.

Інших фактів влучань дронів на території Київської області не зафіксували.

Уночі 2 липня Росія вперше за 12 днів атакувала Київ безпілотниками. За попередніми даними, йдеться про іранські дрони Shahed, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко.

Силами та засобами ППО всі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені.

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