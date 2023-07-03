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Померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона потрапила під ракетний удар по кафе у Краматорську

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03.07.2023, 06:19
Померла письменниця Вікторія Амеліна. Вона потрапила під ракетний удар по кафе у Краматорську - Фото
Вікторія Амеліна (Фото: Daniel Mordzinski)

У лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під ракетний удар російських окупантів у Краматорську 27 червня. Про це повідомило видання PEN Ukraine.

Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників — коли вони вечеряли в кафе в центрі міста, ворог завдав ракетного удару по будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.

Письменницю намагалися врятувати кілька днів, проте поранення виявилося смертельним. Останніми днями разом із нею були рідні та друзі.

Найближчим часом стане відоме місце та час прощання з Амеліною, яке відбудеться у Києві та Львові.

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Дмитро Гриниченко
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