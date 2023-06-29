Сьогодні, 29 червня, рятувальники завершили пошукові роботи на місці ракетного удару у Краматорську, який Росія завдала 27 червня. Виявлено тіло ще одного загиблого, кількість жертв досягла 12 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ДСНС опублікувала відео з місця трагедії.

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"Станом на 07:20 пошуково-рятувальні роботи завершено", – написав Клименко.

За його інформацією, близько 04:00 рятувальники деблокували ще одне тіло.

"Кількість загиблих зросла до 12 осіб. Усі ідентифіковані. Травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей", – повідомив глава МВС.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

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