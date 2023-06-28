Затримано коригувальника ракетного удару Росії по Краматорську. Вже 10 загиблих - відео

Служба безпеки України стверджує, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська, внаслідок якого загинули 10 людей та 61 людина отримала поранення.

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Зазначається, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився нібито "розконсервований" агент російського ГРУ, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві.

СБУ стверджує, що він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. За даними правоохоронців, наступною метою чоловіка була прихована відеофіксація закладу та авто, що припаркувалися під ним.

Після цього, наголошує СБУ, "затриманий відправив файл російським розвідникам".

В Офісі генпрокурора заявили, що через деякий час після виправлення відео по центру Краматорська окупанти завдавати удару з "Іскандерів", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти.

Пошуково-рятувальна операція триває. У Краматорській міськраді повідомили про 10 загиблих та 61 пораненого станом на 12:40.

Генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону заявив, що серед загиблих – 17-річна дівчина та дві сестри, яким було 14 років. Поранено восьмимісячного малюка.

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