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28.06.2023, 13:20

Затримано коригувальника ракетного удару Росії по Краматорську. Вже 10 загиблих - відео

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Затримано коригувальника ракетного удару Росії по Краматорську. Вже 10 загиблих - відео
Затримано коригувальника ракетного удару Росії по Краматорську. Вже 10 загиблих - відео

Служба безпеки України стверджує, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська, внаслідок якого загинули 10 людей та 61 людина отримала поранення.

Зазначається, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився нібито "розконсервований" агент російського ГРУ, який працював на місцевому газотранспортному підприємстві.

СБУ стверджує, що він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. За даними правоохоронців, наступною метою чоловіка була прихована відеофіксація закладу та авто, що припаркувалися під ним.

Після цього, наголошує СБУ, "затриманий відправив файл російським розвідникам".

В Офісі генпрокурора заявили, що через деякий час після виправлення відео по центру Краматорська окупанти завдавати удару з "Іскандерів", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти. 

Пошуково-рятувальна операція триває. У Краматорській міськраді повідомили про 10 загиблих та 61 пораненого станом на 12:40.

Генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону заявив, що серед загиблих – 17-річна дівчина та дві сестри, яким було 14 років. Поранено восьмимісячного малюка.

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Мілана Головань
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Теги: війна, Краматорськ, гру, агент, коригувальник
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